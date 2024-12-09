Asgari ücret beklentisi: ‘Geçim için en az 30 bin lira’

2025 yılı için asgari ücret zammı için geri sayım başladı ve vatandaşlar, hayat pahalılığı karşısında taleplerini açıkça dile getirdi:

"Bana göre asgari ücret en az 40 bin lira olmalı. Başka türlü geçinmek mümkün mü?"

"Şu ortamda en düşük asgari ücretin 30 bin lira olması lazım. Bunun haricinde millet perişan."

"Şu anki asgari ücret, en azından 30 bin lira civarında olmalı ki bir işçi rahat edebilsin. Bu sadece asgari ücretlilerin değil, tüm kamu işçilerinin beklentisi."

"En az 30 bin lira, o parayla ancak geçinilir."

Fahiş Fiyat Artışları ve Denetim Talepleri

Vatandaşlar, asgari ücret artışının tek başına çözüm olmadığını, fahiş fiyat artışlarının da durdurulması gerektiğini belirtti.

"Denetimler ve fiyat limitleri olması lazım. İnsanlar insanca yaşayabilmek için, örneğin bir simidin fiyatı ne kadar? Herkesin bu kadar basit bir yiyeceği alabilme hakkı yok mu? Var. Yetkililer bunu duymalı."

"Fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Sıkı bir denetim olsa, 'belirli bir zamana kadar zam yapamazsınız' ya da 'bu ürünü şu fiyatın üstünde satamazsınız' gibi kurallar getirilse, devlet bu konuda ceza yazsa, daha iyi olur."