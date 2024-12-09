Asgari ücret beklentisi: ‘Geçim için en az 30 bin lira’

Milyonlarca çalışan hayat pahalılığı karşısında erimeyecek bir asgari ücret artışı bekliyor. Ekibimiz Antalya'da sokağa çıktı, vatandaşa taleplerini sordu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Asgari ücret beklentisi: ‘Geçim için en az 30 bin lira’
Yayınlanma:

2025 yılı için asgari ücret zammı için geri sayım başladı ve vatandaşlar, hayat pahalılığı karşısında taleplerini açıkça dile getirdi:

"Bana göre asgari ücret en az 40 bin lira olmalı. Başka türlü geçinmek mümkün mü?"
"Şu ortamda en düşük asgari ücretin 30 bin lira olması lazım. Bunun haricinde millet perişan."
"Şu anki asgari ücret, en azından 30 bin lira civarında olmalı ki bir işçi rahat edebilsin. Bu sadece asgari ücretlilerin değil, tüm kamu işçilerinin beklentisi."
"En az 30 bin lira, o parayla ancak geçinilir."

Fahiş Fiyat Artışları ve Denetim Talepleri

Vatandaşlar, asgari ücret artışının tek başına çözüm olmadığını, fahiş fiyat artışlarının da durdurulması gerektiğini belirtti.

"Denetimler ve fiyat limitleri olması lazım. İnsanlar insanca yaşayabilmek için, örneğin bir simidin fiyatı ne kadar? Herkesin bu kadar basit bir yiyeceği alabilme hakkı yok mu? Var. Yetkililer bunu duymalı."
"Fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Sıkı bir denetim olsa, 'belirli bir zamana kadar zam yapamazsınız' ya da 'bu ürünü şu fiyatın üstünde satamazsınız' gibi kurallar getirilse, devlet bu konuda ceza yazsa, daha iyi olur."

50 bin sağlıkçı atanması talebi gündemde!50 bin sağlıkçı atanması talebi gündemde!Gündem
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklamasıSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklamasıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Asgari ücret ekonomi asgari ücret
Günün Manşetleri
Biden ve Netanyahu’dan Suriye itirafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Polonez işçileri 143 gündür adalet için ayakta
Prof. Dr. Sina Akşin Vatan Partisi'ne katıldı
"Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"
Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama
Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama
Artvin'den acı haber geldi
Suriye'nin geleceği ne olacak?
Çin'den Suriye ile ilgili çağrı
Çok Okunanlar
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten kritik uyarı: Altın alacaklar dikkat!
Malmö - Galatasaray maçı ne zaman? Malmö - Galatasaray maçı ne zaman?
Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede? Dünyada yılın en iyi 11’i açıklandı: Hangi futbolcular zirvede?
Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama Rusya'dan Esad ile ilgili yeni açıklama
Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama Galatasaray'dan Barış'ın sakatlığıyla ilgili açıklama