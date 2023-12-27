Asgari Ücret Belli Oldu!

Taraflarını TÜRK İş ve TİSK'in temsil ettiği asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını tamamladı. TÜRK-İş insanca yaşamı karşılayacak bir ücretin belirlenmesi gerektiğini savunurken, işveren tarafı ise "denge" talebinde bulundu.

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu kabul etti. Görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete yapılan zammı açıkladı.

Peki milyonların beklediği yeni asgari ücret ne kadar oldu?

Bakan Işıkhan yeni asgari ücretin 700'ü asgari ücret desteği olmak üzere 17 bin 2 TL olduğunu açıkladı.

Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücretin çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hedefi tüm tarafların istediği şekilde sınırı belirlemektir. İşçi ve iş veren tarafında bir hakem rolü üstlendik. Süreçte olumlu yaklaşım gösteren tüm paydaşlara teşekkür ederim.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanı sıra, sorunların çözümü için yapıcı yaklaşım gösterilmesinin olumlu bulduğumu söylemek istiyorum. İlgili bakanlıklarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederiz.

Belirlenen yeni miktarın tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum. Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Yüzde 49 artış yapmış oldu.

Türk-İŞ Karara Şerh Koydu

Asgari ücret zammını yetersiz bulan TÜRK İŞ karar şerh koydu. TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim talebimiz 18 bin liraydı. Yılda 2 kez artış bekliyorduk. Fiyat artışları ortada pazarda, markette. Burada talebimizi söylemiş olduk. Sayın bakanın ve işveren temsilcisinin imkanı bu şekilde, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.