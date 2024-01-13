Asgari ücret cebe girmeden eridi! Vatandaş zor durumda

Zamlı asgari ücret cebe girmeden eridi. Yüksek kira ücretleri, temel gıdaya günlük gelen zamlar vatandaşı zorluyor.

Asgari ücretli 17 bin 2 liralık maaşını almak için şubat ayını bekliyor. Ancak vatandaşın parası enflasyon karşısında eridikçe eriyor.

Ulusal Kanal'a konuşan vatandaşlar asgari ücretin ceplerine girmeden eridiğini belirtti. Vatandaşlardan biri, "Geçiniyorum ben, gidiyorum bir yerde 200 liraya kıyma satılıyor, oradan alıyorum. Et balık kurumumu ne varmış ne varmış. Ta nerede biliyor musun? Büyükçekmece’de. Ben Şirinevler’deyim. Gidiyoruz kuyrukta bekliyoruz, git kuyrukta bin kişi var." ifadeleriyle geçimin asgari ücretle zorlayıcı olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü bir kez daha yerine getirmiş olduk." demişti. Vatandaşın beyanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini akıllara getirdi. Bir vatandaş, "10 yıl önce 20 yıl önce yaptığımız alışveriş ile bugünkü maaşımızı o günkü maaşımızın ederi ile neler alışveriş yapabiliyoruz. Enflasyon değerleri beni hiç ilgilendirmiyor, beni alım gücüm ilgilendiriyor." dedi.