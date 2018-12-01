2019 yılı asgari ücret tespit komisyonunda yer alacak asgari ücretli belli oldu. Türk İş Başkanı Ergun Atalay, Yalova Üniversitesi’nde çalışan bir güvenlik görevlisi kadın işçinin komisyonda yer alacağını açıkladı. Atalay, “Türk İş heyeti komisyonun bütün üyelerine taze simit götürecek” dedi.

Asgari ücret görüşmeleri Türkiye’de yoksulluğun simgesi simitle açılacak.Kısa adı Teksif olan Türkiye Tekstil Örme Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası 20’inci Olağan Genel Kurulu Ankara’da başladı.Türkiye sanayisinin lokomotifi tekstil sektöründe örgütlü Teksif Kongresine, Türk İş ve bağlı sendikaların başkan, yönetici ve çok sayıda üyeleri katıldı.Kongrenin açılışı, sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’ndeki yaptığı açılış konuşmasını canlandırmasıyla başladı.Ankara Anadolu Otel’de yapılan Teksif 20’inci Olağan Genel Kurulu açılış konuşmasını sendikanın Genel Başkanı Nazmi Irgat yaptı.Aynı zamanda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Türk İş heyetinin başkanı olan Nazmi Irgat, önümüzdeki hafta başlayacak asgari ücret görüşmeleri ile ilgili, “Kimse bize enflasyonun altında bir teklifle gelmesin” dedi.Teksif kongresinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kıdem Tazminatıyla ilgili başlattığı yeni çalışmaya da tepki vardı.Türk İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Kıdem tazminatından asla taviz vermeyeceğiz” dedi.Kongrede söz alan Türk İş Genel Başkanı Ergun Atalay’ın gündeminde kağıt krizi, şeker fabrikaları özelleştirmeleri ve kadroya geçemeyen taşeron işçileri vardı.Atalay, 6 Aralık Perşembe Günü başlayacak asgari ücret görüşmelerine katılacak asgari ücretli işçiyi de açıkladı.