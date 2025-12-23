Asgari ücret 28 bin 75 TL oldu

Asgari ücret görüşmelerinde kritik aşamaya girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısı, bugün saat 18.00 itibarıyla başladı.

Toplantıya işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katılırken, görüşmelerin ardından Vedat Işıkhan’ın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPIYOR

Bu ülke çok kısa süre içinde ekonomik sıkıntılar depremler yaşadı. Geçmişte nasıl olduysa bundan sonra da her büyüme ve kalkınmada vatandaşımıza refah olarak dönmeye devam edecektir. Esas olan yapılan artışların etiketlerde eriyip gitmemesidir. Satın alma gücünün korunmasını hedeflemekteyiz. Biz popülist değiliz. En reel politikaları geliştirdik. Hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılını çalışanın hakkının korunduğu bür yüzyıl yapmaya kararlıyız. Hedef ve ölçeklerimizde üretim odaklı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir vizyonu işaret etmeye gayret ediyoruz...

En doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak hayati bir öneme sahiptir. Bugün açıklayacağımız kararın dengeyi gözetmek için yoğun çaba harcadığımızı bilmenizi isterim.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2026 yılı için geçerli olacak net asgari ücret 28,075 TL olarak açıklandı