Asgari ücret için komisyon toplanıyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak Temmuz ayı ara zamanına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bitmesinin ardından Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması yönünde talimatını verdi. İşte detaylar...
Asgari ücrete ara zam yapılacak. İşçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni hükümetin kurulması sonrası toplanacak.
Asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak. İşte yeni döneme damga vuracak düzenlemelerin detayları ve brüt-net asgari ücret hesaplama tabloları...
14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı Meclis ve komisyonlarda büyük çoğunluğu ele alırken, 28 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası gözler yeni Kabine'nin kurulması sonrası başta asgari ücret, emekli ve memur zammı olmak üzere yapılacak düzenlemelere çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni asgari ücretin tespiti için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu. Yeni Kabine'nin belli olmasından sonra asgari ücrete ara zam için düğmeye basılacak.
ASGARİ ÜCRET BELİRLEME TAKVİM
YSK kesin sonuçları açıklayacak
Kabine'nin belirlenmesi ve yemin süreci
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak
3 veya 4 toplantı yapılacak
Uzlaşma sonucu ortaya çıkan rakam Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak