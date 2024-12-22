Asgari ücret için rakam verdi: "Son aşamada Cumhurbaşkanı..."

Oğuz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun salı ya da çarşamba günü yapılacak 4. toplantısı öncesi, olası rakamlar hakkında tahminlerini paylaştı.

Dr. Şeref Oğuz, geçmiş yıllardaki örnekleri hatırlatarak, “Asgari ücreti zannedildiği gibi Asgari Ücret Tespit Komisyonu değil, Cumhurbaşkanı belirliyor. 2022 yılında komisyon yüzde 33 zam oranı belirlemişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna fark ekleyerek yüzde 50,5 oranında bir zam açıklamıştı. Şimdi de aynı durumun yaşanmasını bekliyorum. Tahminime göre komisyondan 24 bin TL civarında bir asgari ücret çıkacak. Cumhurbaşkanı ise bu rakamı 25 bin TL’ye tamamlayacak. Bunun nedeni, Cumhurbaşkanı’nın daha önce 'Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğim' açıklamasıdır,” dedi.

Oğuz, enflasyon oranlarına dikkat çekerek, “Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 47. Bu oranla mevcut 17 bin 2 TL’lik net asgari ücreti hesapladığımızda yaklaşık 25 bin TL’ye ulaşıyoruz. Ancak bu artışın asıl sorunu çözmediğini düşünüyorum. Tartışmamız gereken, enflasyonun asgari ücretlinin cebine giren parayı erittiği gerçeğidir. Maalesef, yaptığımız her pazarlık gidip etiketlere yansıyor. Enflasyonu kontrol altına almadıkça bu kısır döngüden kurtulamayız,” ifadelerini kullandı.

Komisyon Karar Aşamasında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yürütülen asgari ücret görüşmelerinde son toplantı bu hafta gerçekleştirilecek. TÜRK-İŞ, mevcut asgari ücrette önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanmasını, ardından da yüzde 20 refah payı eklenmesini talep ederek, toplamda net 29 bin 583 TL’lik bir ücret önerdi. Ancak işveren tarafı bu rakama sıcak bakmıyor ve asgari ücret işveren desteğinin artırılmasını istiyor.

Tahmin edilen bazı zam oranlarına göre olası asgari ücret senaryoları ise şu şekilde:

Yüzde 30 zam: Net 22 bin 103 TL

Yüzde 35 zam: Net 22 bin 953 TL

Yüzde 40 zam: Net 23 bin 803 TL