Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.
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2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıların ardından belli olacak asgari ücret ile ilgili çeşitli açıklamalar da gelmeye devam ediyor.
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından asgari ücret ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasında bulundu.
Gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı