Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Vedat Işıkhan duyurdu

2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantıların ardından belli olacak asgari ücret ile ilgili çeşitli açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından asgari ücret ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasında bulundu.

Gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.