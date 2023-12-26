Asgari Ücret ile İlgili Yeni Gelişme! Bakan Vedat Işıkhan Resmen Açıkladı

2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret ile ilgili milyonlarca vatandaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak olan kararı bekliyor. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında taraflar, ilk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapmıştı.

Bakan Vedat Işıkhan Açıklama Tarihini Duyurdu!

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılacak toplantıların üçüncüsünün ne zaman yapılacağı ve yeni asgari ücretin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili sıcak bir açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 7. Dönem Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.

Emeklilere tek sefer verilecek 5 bin lira ikramiyeyle ilgili soru üzerine Işıkhan, konuyla ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ödemelerin yapılacağını söyledi.