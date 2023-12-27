Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkarılması kararının ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

İnternet kullancıları, 'Asgari ücret kaç dolar oldu?' gibi soruları merak ediyor.

Peki yeni asgari ücretle kaç dolar alınabiliyor?

Yeni Asgari Ücret 578 Dolar

Doların anlık güncel durumu 29.40 TL. Yeni asgari ücret olan 17 bin 2 TL'ye ise 578, 24 dolar alınabiliyor.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde asgari ücrete yapılan zamla birlikte 455 dolar alınabiliyordu.