Asgari Ücret Kaç Dolar Oldu?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin 17 bin 2 TL olacağını açıkladı. Peki yeni asgari ücret kaç dolar ediyor? İşte ayrıntılar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 17 bin 2 TL'ye çıkarılması kararının ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
İnternet kullancıları, 'Asgari ücret kaç dolar oldu?' gibi soruları merak ediyor.
Peki yeni asgari ücretle kaç dolar alınabiliyor?
Yeni Asgari Ücret 578 Dolar
Doların anlık güncel durumu 29.40 TL. Yeni asgari ücret olan 17 bin 2 TL'ye ise 578, 24 dolar alınabiliyor.
Geçtiğimiz yıl aynı dönemde asgari ücrete yapılan zamla birlikte 455 dolar alınabiliyordu.