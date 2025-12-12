Asgari ücret masası kuruluyor: Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor?
Doğrudan 8.8 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ilk toplantı ile başlıyor.
Milyonlarca işçinin yeni yılda alacağı zam oranını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek.
Normal şartlarda her yıl aralık ayının başında toplanan komisyon, bu yıl işçi kanadının komisyon yapısına ilişkin itirazları sebebiyle gecikmeli olarak bir araya geliyor.
Komisyonun pazarlık süreci, belirlenen yeni ücretin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi için 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak.
ERDOĞAN'DAN İŞVERENE AÇIK ÇAĞRI
Kritik toplantı öncesinde en dikkat çekici açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. TİSK üyelerinin katıldığı bir programda konuşan Erdoğan, işverenlere seslenerek asgari ücret konusunda beklentilerini dile getirdi.
Erdoğan, komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'ten "ellerini taşın altına koymalarını" beklediğini vurguladı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da toplantı öncesinde sosyal birliktelik mesajı vererek, "Hedeflerimize işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz" dedi.
TÜRK-İŞ BOYKOT KARARI ALACAK MI?
İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e düşürülerek komisyon yapısının '5+5+1' formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti.
Ancak kulis bilgilerine göre, Türk-İş, hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.
İlk toplantıda ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. Toplantının, işçi ve işveren taraflarının beklentilerini dile getireceği ve zamma alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı olarak ele alınacağı bir zemin oluşturması öngörülüyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN 3 KRİTİK ZAM SENARYOSU
2026 yılı asgari ücret zammına yönelik farklı senaryolar kulislerde konuşulmaya devam ediyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti kulislerinde en olası senaryo, zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği yönünde. Eğer bu oran uygulanırsa, asgari ücret 6 bin 631 TL'lik zamla 28 bin 735 TL olabilecek.
Bununla birlikte, masada konuşulan diğer üç ayrı zam senaryosu şunlar:
Merkez Bankası Hedefi Senaryosu: Merkez Bankası'nın 2026 yılı için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre zam yapılması durumunda, aylık net ücret 25 bin 640 TL'ye, brüt ücret ise 30 bin 165 TL'ye yükselecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tahmini Senaryosu: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 31 civarında olmasına ilişkin açıklaması, tahminleri bu yöne kaydırdı. Asgari ücrete yüzde 31 oranında zam yapılırsa net ücret 28 bin 956 TL'ye, brüt ücret ise 34 bin 66 TL'ye çıkacak.
Yüzde 32 Zam Senaryosu: Eğer asgari ücrete yüzde 32 oranında zam yapılırsa, zamlı ücret net 29 bin 177 TL'ye, brüt ücret ise 34 bin 326 TL'ye yükselecek.