2024 yılındaki asgari ücret artışının tarihi ve miktarı, birçok asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyor. Asgari ücret tespit komitesi, Aralık ayının başında toplanacak ve bu toplantı sonucunda yeni zamlı asgari ücret miktarı belirlenecek. Dolayısıyla, asgari ücret artışının ne kadar olacağını öğrenmek için komite toplantılarının sonuçlarını beklememiz gerekecek.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Çalışanların cevabını merakla beklediği konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi.

Işıkhan, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum." dedi.

Komisyon Ne Zaman Toplanacak

Asgari ücretin Bakanlığının temel konularından biri olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Aralık ayınca Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayacağız. Orada da yine enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz söz konusu olacak. Asgari ücretlinin sayısı sürekli abartılıyor. SSK (4a) statüsünde 16,4 milyon çalışan bulunurken, 6,6 milyonu asgari ücretli. Yani yüzde 50-60'lar yanlış. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40'tır." bilgisini verdi.

Işıkhan, işsizlik oranını 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşüreceklerini belirtirken, "2028 yılı sonuna kadar 5 milyon ilave istihdam sağlayarak işsizlik oranımızı yüzde 7 buçuğa geriletmeyi hedefliyoruz." dedi.