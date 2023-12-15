Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, asgari ücret, orman işçilerinin sorunlarına yönelik yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının demokratik olmadığını belirten Aslan, konfederasyonların masadan kalkmadan müzakere sürecini yürütmesi gerektiğini ekledi. Aslan, işçi ile memur arasındaki maaş makasını da açılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Alım gücünün düştüğünü belirti, açılan maaş makasının kapatılmasını istedi.

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı. Aslan'ın gündeminde asgari ücret vardı. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının demokratik olmadığını belirten Aslan, konfederasyonların masadan kalkmadan müzakere sürecini yürütmesi gerektiğini belirtti.

Asgari ücrette rakam konusuna da değindi Aslan.

İşçi ve memur maaşları arasındaki makasın da iyice açıldığını söyleyen Aslan, hükümete çağrı yaptı.

Sendika Genel Başkanı, yeşil vatanın savunucuları orman işçilerinin taleplerini de sıraladı.

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