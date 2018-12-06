Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Asgari Ücret Belirleme Komisyonu 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Komisyonda asgari ücretle çalışan bir güvenlik görevlisi de bulunacak.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, komisyon öncesi yapılan basın açıklamasında "Enflasyon altında hiç bir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz" dedi.



Asgari ücret artışı için kırmızı çizginin enflasyon olduğunu belirten Atalay, "2.000 tl’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve TÜRK-İŞ yönetimi, Yalova Üniversitesi’nde özel güvenlik elamanı olarak çalışan 2 çocuklu ve kirada oturan Gülden Görmez isimli kadın işçiyi seçti. Atalay, bugün Görmez’i kamuoyuna tanıttı.



Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?



Yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine Bakanlıkta yapılacak.



Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



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