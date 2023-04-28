Asgari ücretlinin gözü 1 Mayıs'ta: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bunun yerine kısa vadeli ve çözümsüz vaatleri bir bir sıralayan partilerin en çok dillendirdikleri konuların başında emekli maaşları ve asgari ücret geliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere 15 bin TL ikramiye açıklamasının ardından bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta asgari ücrete ara zam oranını açıklayacağı iddia ediliyor.



