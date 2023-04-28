Asgari ücretlinin gözü 1 Mayıs'ta: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Türkiye seçime giderken sistem partileri 'sadaka ekonomisi' vaatlerini bir bir sıralıyor. Üretim ve tasarruf esaslı politikaların yerine siyasi partiler âdeta sadaka dağıtmakla meşgul. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ara zam oranını 1 Mayıs'ta açıklayacağı öne sürülüyor. İşte ayrıntılar...
14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi siyasi partiler kesenin ağzını açtı.
Türkiye'yi gerek dış politika ekseninde ve gerekse ekonomik alanda tehdit eden gelişmeler yaşanırken, sistem partileri üretim ve tasarruf esaslı siyasetleri ıskalıyor.
Bunun yerine kısa vadeli ve çözümsüz vaatleri bir bir sıralayan partilerin en çok dillendirdikleri konuların başında emekli maaşları ve asgari ücret geliyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilere 15 bin TL ikramiye açıklamasının ardından bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta asgari ücrete ara zam oranını açıklayacağı iddia ediliyor.
Hali hazırda Türkiye’deki asgari ücret 8500 TL seviyelerinde. Lakin son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu ücret birçok kişinin geçinmesine yetmiyor. Dolayısıyla asgari ücrete yeni bir zam gelmesi de kaçınılmaz oldu.
Yıl başında asgari ücrete yüzde 50 civarında bir zam gelmişti. Şimdi ise bu zamma yeni bir tanesi daha ekleniyor. Kulislerde konuşulan iddialara göre 1 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen’in bir etkinliğine katılacak. Erdoğan’ın bu etkinlikte yüzde 30’luk zam haberini vermesi bekleniyor.