Bakan Bilgin asgari ücret için ilk defa rakam verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, memur maaşı ve 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Yaşık 1 milyon civarında EYT'linin maaşları bağlandı, bayram ikramiyeleri yatacak." dedi. Ayrıca Bilgin asgari ücret için de rakam verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında, 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren "zam pazarlığı" konusu başta olmak üzere, asgari ücret, EYT, memur maaşı hakkında konuştu.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, memur maaşı ve 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Yaşık 1 milyon civarında EYT'linin maaşları bağlandı, bayram ikramiyeleri yatacak." dedi. Bakan Bilgin asgari ücretle ilgili, "Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında" ifadelerini kulllandı.
Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- 700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer. Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin, hem devletin karşısında korumak zorundadır. O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.
"AŞAĞI YUKARI 500 DOLAR CİVARINDA"
Asgari ücret hakkında da konuşan bilgin şunları söyledi
- Asgari ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.