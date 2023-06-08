Asgari ücrete ara zam: Süreç nasıl ilerleyecek?

AK PARTİ'NİN SEÇİM VAADİ

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve temmuz ayında memur ve emekliye maaş zammının yanı sıra refah payı verilmesi de var.

Bu vaatlerin hayata geçirilmesi için Meclis'te önce komisyonlar kurulacak.

Ardından da memur ve emekli maaşları ile ilgili teklifler hazırlanacak. Temmuz ayında bu tekliflerin yasalaşması bekleniyor.