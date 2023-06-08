Asgari ücrete ara zam: Süreç nasıl ilerleyecek?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözler tekrar ekonomiye çevrildi. Milyonlarca çalışan, Temmuz ayında yapılacak asgari ücret ara zammını bekliyor. Peki asgari ücrette ara zam süreci nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapmak için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıklamıştı. Komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. En düşük memur maaşının 22 bin Lira'ya yükseltilmesi ve emeklilere "refah payı"nı da içeren kademeli maaş zammı yapılmasıyla ilgili düzenlemeler de temmuz ayında Meclis'in gündeminde olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ara zam yapmak için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıklamıştı. Komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması, asgari ücretlilerin ara zamlı maaşlarını ağustos ayında alması bekleniyor. En düşük memur maaşının 22 bin Lira'ya yükseltilmesi ve emeklilere "refah payı"nı da içeren kademeli maaş zammı yapılmasıyla ilgili düzenlemeler de temmuz ayında Meclis'in gündeminde olacak.
Ocak ayında net 8 bin 506 Lira'ya yükselen asgari ücretin, 500 dolar seviyesine yükseltilmesiyle yüzde 25 üstünde artışla 11 bin Lira'yı aşması bekleniyor.
AK PARTİ'NİN SEÇİM VAADİ
AK Parti'nin seçim vaatleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi ve temmuz ayında memur ve emekliye maaş zammının yanı sıra refah payı verilmesi de var.
Bu vaatlerin hayata geçirilmesi için Meclis'te önce komisyonlar kurulacak.
Ardından da memur ve emekli maaşları ile ilgili teklifler hazırlanacak. Temmuz ayında bu tekliflerin yasalaşması bekleniyor.
FAHİŞ KİRA ARTIŞI
Gözler bir yandan da hükümetin yüksek kira artışlarıyla ilgili atacağı adımlarda...
Geçen yıl yasal düzenleme ile kiralara yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Ancak uygulamanın yürürlük tarihi 1 Temmuz itibarıyla sona erecek.
Meclis'in tatile gireceği 15 Temmuz'a kadar bu konuda da yasal bir düzenleme yapması beleniyor.
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/asgari-ucrete-ara-zam-geliyor-komisyonun-temmuzda-calismasini-tamamlamasi-bekleniyor,1mR-ncVy9UOT8jzR4_aBgw#