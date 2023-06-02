Meclis'te gündem ekonomi: İşte milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren düzenlemeler

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklieri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8'i aşan enflasyon farkını alacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemenin yasayla çıkarılması gerekiyor