Meclis'te gündem ekonomi: İşte milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren düzenlemeler
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesinin ardından gözler Meclis'teki ekonomi alanında yapılacak düzenlemelere çevrildi. Ekonomide öncelikli gündem hangi alanda olacka? İşte milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren düzenlemeler.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi ikinci turuna ilişkin kesin sonuçları açıklamasıyla süreç tamamlandı. Gözler TBMM'deki yeni dönem ve yeni kabineye çevrildi. Yeni kabine önümüzdeki hafta başı ilk toplantısını yaparak göreve başlayacak.
Yeni hükümetin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konulardan biri ücret zamları olacak. Memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için ücretler yeniden düzenlenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYA ÇIKACAK
Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklieri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8'i aşan enflasyon farkını alacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemenin yasayla çıkarılması gerekiyor
BÜYÜKŞEHİRLERDE MEMURLARA KİRA YARDIMI
Büyükşehirlerde memurlara kira yardımını içeren seyyanen zam düzenlemesi de yasaya dahil edilecek.
EMEKLİLERE KADEMELİ ARTIŞ
En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. 7 bin 500 üstü maaş alanlar için kademeli artış düzenlemesi yapılacak. Bununla ilgili düzenleme de Meclis'in ilk ele alacağı konulardan olacak.