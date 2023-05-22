Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret talimatı

Asgari ücrete ara zam geliyor. Temmuz zammı ile çalışanların taban ücretleri yukarıya çekilecekken, yapılacak vergi düzenlemesi ile de asgari ücret üzerinde maaş alan bütün çalışanların alım gücü yükselecek. Asgari ücretin yükselmesi ile devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi tutarı da artacağından bütün çalışanların maaşlarına bu durum olumlu yansıyacak.