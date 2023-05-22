Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri sonrası milyonların alım gücünü artıracak düzenlemeler için talimatını verdi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi? İşte ayrıntılar...
Ocak 2023'te hem TL hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret temmuzda yeni rekorunu kıracak. Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artan alım gücü korunacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şimdiden mikro düzeyden büyük işletmelere kadar saha çalışmalarını yürütüyor.
Yeni düzenlemelerle ekonomi modelininin milli gelir üzerindeki artışları tabana yayılacak. Öte yandan asgari ücret üzerindeki maaşlar için de vergi düzenlemesi ile bütün çalışanların gelirleri artırılacak.
Asgari ücrete ara zam geliyor. Temmuz zammı ile çalışanların taban ücretleri yukarıya çekilecekken, yapılacak vergi düzenlemesi ile de asgari ücret üzerinde maaş alan bütün çalışanların alım gücü yükselecek. Asgari ücretin yükselmesi ile devletin vazgeçtiği gelir ve damga vergisi tutarı da artacağından bütün çalışanların maaşlarına bu durum olumlu yansıyacak.
İhracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları yapılacak düzenlemelerle daha homojen bir şekilde vatandaşa yansıtılacak. Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?