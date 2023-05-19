Asgari ücrete seçim zammı: İşte konuşulan rakam

Yılbaşında aldığı ücret enflasyon karşısında yüzde 15.21 oranında gerileyen ücretli çalışanlar bir yandan asgari ücrette artış beklerken, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler ise ocak ayında olduğu gibi paralel bir ücret artışı bekliyor.