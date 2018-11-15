Yıl sonu yaklaşırken gözler asgari ücret görüşmelerinden çıkacak karara çevrildi. Giderek artan enflasyon oranları, asgari ücrete yapılacak zammın da yüksek olacağı yönünde beklenti yarattı. Ancak ekonomistlere göre bu durum mevcut ekonomik dengeleri zorlayacak nitelikte...

Asgari ücrete 2019 için yapılacak zam oranı milyonlarca çalışan ve işveren tarafından merakla bekleniyor.



İstatistik Kurumu Ağustos'ta işsizliğin yükseldiğini açıkladı. Asgari ücrette enflasyon oranında yapılacak bir artış işsizlik oranlarını daha da artırabilir.



Ulusal Kanal ekranlarında Mehmet Kıvanç'ın sorularını yanıtlayan Ekonomist Uğur Civelek, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomist Uğur Civelek'e göre iktidarı iki seçenek arasında zor bir seçim bekliyor.



Civelek, enflasyon oranlarının altında yapılacak zammın yerel seçimlerde sandığa yansıyacağını söyledi.



Programın tamamını izlemek için;



https://www.youtube.com/watch?v=E96JqeXtCaA



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