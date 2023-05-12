Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Erdursun yaptığı paylaşımda ‘En düşük emekli aylığı 10.000 TL olur, çok baskı gerçekleşirse asgari ücrete yakın bir rakam verilir.’ sözlerine yer verdi. En düşük memur maaşı ile ilgili yaptığı yorumların ardından asgari ücret hakkında da yorumlarda bulunan Ömer Erdursun, milyonlarca asgari ücretli çalışanı mutlu edecek yeni rakamı paylaştı.