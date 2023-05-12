Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam
Kamu işçileri ve memur maaşları için açıklanan zam haberleri peş peşe gelirken milyonlarca çalışan gözünü asgari ücret için gelecek açıklamaya çevirdi. Peki asgari ücret ne kadar olacak?
Maaşlara zam ile ilgili konuya açıklık getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında maaşlara ara zammın uygulanacağını açıkladı.
Bu açıklamanın ardından Temmuz ayının da yaklaşması ile gündemde onlarca zam tahmini ortaya çıktı. Konu ile ilgilenen uzman ve analistler asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını uygulanacak olan zam oranını hesaplamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Konu hakkında yeni bir açıklama da Sosyal Güvenlik Uzmanı Ömer Erdursun'dan geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ömer Erdursun, kulislerde konuşulan rakamları halk ile paylaştı. Erdursun, en düşük emekli maaşına 2500 TL daha zam uygulanarak 10.000 TL'ye yükseleceğini iddia etti.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ömer Erdursun yaptığı paylaşımda ‘En düşük emekli aylığı 10.000 TL olur, çok baskı gerçekleşirse asgari ücrete yakın bir rakam verilir.’ sözlerine yer verdi. En düşük memur maaşı ile ilgili yaptığı yorumların ardından asgari ücret hakkında da yorumlarda bulunan Ömer Erdursun, milyonlarca asgari ücretli çalışanı mutlu edecek yeni rakamı paylaştı.