Asgari ücret ne kadar olacak? Son viraja giriliyor

Asgari ücret komisyonu 2. kez toplanıyor. 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak toplantıda 2025 asgari ücretinin belirleneceği komisyonda hükümetin ilk teklifini sunması bekleniyor.

Komisyonda asgari ücretlileri temsil eden 4 işçiden biri olan Ulusal Kanal Ankara Haber Müdürü Sezer Özseven, asgari ücretin yaşanabilir en düşük ücret olması gerektiğini söyledi.

- Hedeflenen enflasyon üzerinden zam konuşuluyor. Ancak gerçekçi değil. Her şeyin fiyatı gerçekleşen enflasyona göre artıyor. Hedeflenen enflasyona göre zam yapmak demek aradaki farkı zaten geçinemeyen asgari ücretlinin sırtına yüklemek demek.

- İşverenle işçi arasında bir denge kurmak lazım. Elbette ekmek teknesini de koruyalım. ANcak bu dnege işçi aleyhine bozulmamalı. Bankalar kar ediyor, enerji şirketleri kar ediyor, yurtdışında milyarlarca lira para var, faize giden paralra var vs. Zenginler bu kadar büyük karlar ederken işçiye geçinemeyeceği ücreti vermek adil değil.

Özseven, Türk İş'in asgari ücret teklifini bizzat asgari ücretli işçilerin belirleyeceğini söyledi.