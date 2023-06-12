Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten açıklama

"ARA ZAM KONUSUNDA MUTABIKIZ"

Önceki bakanımızın "500 dolar" beyanatı oldu, başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. Burada bir iyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde buna rağmen ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin beklentisini dikkate alan bir tutar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım."