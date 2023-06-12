Asgari ücret ne kadar olacak? TİSK'ten açıklama
Milyonlarca çalışan, Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammı bekliyor. Asgari ücret görüşmeleri ise yarın başlıyor. Konu hakkında ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili pazarlık süreci yarın başlıyor.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Akkol şunları söyledi:
- Asgari ücretin güncellenmesine ilişkin beklenti var. Yarınki komisyon çalışmalarını bekliyoruz. Bizim görüşümüz, hızlı bir şekilde üçlü mutabakatla bu süreci tamamlamak. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır.
"ARA ZAM KONUSUNDA MUTABIKIZ"
Önceki bakanımızın "500 dolar" beyanatı oldu, başka para birimiyle asgari ücret belirlenmiyor. Komisyon her şeyi dikkate alıyor. Burada bir iyi niyet var. Enflasyon düşüş trendinde buna rağmen ara dönem artış yapılmasında mutabıkız. İstihdamı da aksatmayacak, sürdürülebilir, dengeli, çalışanın ve işverenin beklentisini dikkate alan bir tutar. Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz, TL konuşacağız. Hızla ülke gündeminden bu konuyu çıkaralım."
"İŞVEREN DESTEĞİ ARTARAK DEVAM ETMELİ"
Akkol, işveren desteğine ilişkin olarak, "İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi talebimizi bakana ilettik. Devletin böyle bir desteği artırarak vermesi önemli." diye konuştu.
"VERGİ MUAFİYETİ DE DEVAM ETMELİ"
Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmadığını beilrten Akkol, bu uygulamanın da güncellenerek devam etmesini istediklerini kaydetti.