Faturalar, masraflar ve yaşamın ta kendisi… Geçim giderek zorlaşıyor. Peki ya asgari ücretliler? Komisyonun toplanmasıyla asgari ücret tartışmalarının yeniden başladığı bu günlerde, o yaşamlara dokunduk. Bakalım asgari ücretle çalışanlar ayın sonunda iki yakasını bir araya getirebiliyor mu?

Asgari ücret, bir kişinin yaşayabilmesi için alabileceği en düşük ücret demek... Fakat gerçek yaşamda bu böyle olmuyor. Çünkü milyonlarca insan açlık sınırı altında hayatını idame ettirmeye çalışıyor.



Elektrik faturası, pazar masrafı, ev kirası… Bu devirde geçinmek zor ama asgari ücretli için daha da zor…



Asgari ücret tartışmaları yeniden başladı.



Kaplan ailesi o sımsıcacık yuvalarının kapısını bizler için araladı. Bakalım asgari ücretle ay sonunu nasıl getirebiliyorlar?



Antalya’da 5 nüfuslu Kaplan ailesi milyonlarca asgari ücretle çalışanlardan yalnızca biri. Konya’dan ‘turizmde ekmek var’ diyerek gelmişler kente. Uzun yıllardır da burada yaşıyorlar. Ama buna yaşamak denirse…



Onlar asgari ücretin artmasını ama en çok da insanca yaşamak istiyor…





HABER: DEVRİM DÖNMEZ – KAMERA: MESUT TÖRÜN

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