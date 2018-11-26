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Asgari ücret ne kadar olmalı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari asgari ücret görüşmeleri, aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek. Türk-İş, bu yıl ilk defa bir asgari ücretli işçiyi de komisyona atayacak.

Asgari ücret ne kadar olmalı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanacak.

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil edecek.

Türk-İş, bu yıl ilk defa bir asgari ücretli işçiyi de komisyona atayacak. 

Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden bakanlıkta yaparak 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun yüksek olması nedeniyle yıl sonu beklenmeden asgari ücretin 2 bin liraya çıkartılmasını talep etmişti.

TİSK ise geçen yılki görüşmeler sırasında asgari ücretin 6'şar aylık dönemler halinde artırılmasını istemişti. 

Asgari Ücret görüşmeleri öncesi, Türk İş’e bağlı Güvenlik-İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Ulusal Kanal’ konuştu.

Çalışanların geçinebileceği bir ücretin belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Çağırıcı, “Talebimiz 2 bin Lira'nın üzerinde” diye konuştu.



HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #Asgari ücret
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