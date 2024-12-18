Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme konusunda iki toplantıyı geride bırakırken üçüncü toplantının 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapılacağı açıklandı. Üçüncü toplantıda 2025 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Yayınlanma:

2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.
Doğrudan 7 milyon kişiyi dolaylı yoldan ise tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. Yeni yılda geçerli olması beklenen asgari ücretin ilk toplantısı 10 Aralık'ta yapılırken ikinci toplantı 16 Aralık'ta tamamlanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme konusunda iki toplantıyı geride bırakırken üçüncü toplantının 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapılacağı açıklandı. Üçüncü toplantıda 2025 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamasına göre 2025 yılında asgari ücretin enflasyon oranının üzerinde olacağı ifade edildi. Türkiye'de enflasyonun yüzde 47 seviyesinde olması nedeniyle rakamın 25 bin lira üzerinde olması bekleniyor.

Tarihte bugün: 18 AralıkTarihte bugün: 18 AralıkDünya
Asgari ücret
Günün Manşetleri
"Yeni şartlar öne sürülmezse anlaşma mümkün"
Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması
İstanbul'da sahte alkol operasyonları
İran'dan Şam Büyükelçiğiyle ilgili açıklama
Gazze'de can kaybı 45 bin 59 oldu
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
Polonez işçisinin yürüyüşüne izin verildi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyon
4 şehirde DHKP/C operasyonu
76 şehirde Narkokapan-3 operasyonları
Çok Okunanlar
Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi Artvin'de eğitime 1 gün ara verildi
Tarihte bugün: 18 Aralık Tarihte bugün: 18 Aralık
Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Türkiye’nin şifa dolu termal rotaları: Doğayla iç içe huzurlu bir tatil Türkiye’nin şifa dolu termal rotaları: Doğayla iç içe huzurlu bir tatil
İslam Memiş’ten altın ve piyasa uyarısı: ‘Bomba gibi bir haftaya hazır olun’ İslam Memiş’ten altın ve piyasa uyarısı: ‘Bomba gibi bir haftaya hazır olun’