Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Doğrudan 7 milyon kişiyi dolaylı yoldan ise tüm ülkeyi ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. Yeni yılda geçerli olması beklenen asgari ücretin ilk toplantısı 10 Aralık'ta yapılırken ikinci toplantı 16 Aralık'ta tamamlanmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme konusunda iki toplantıyı geride bırakırken üçüncü toplantının 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapılacağı açıklandı. Üçüncü toplantıda 2025 yılı asgari ücretinin açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamasına göre 2025 yılında asgari ücretin enflasyon oranının üzerinde olacağı ifade edildi. Türkiye'de enflasyonun yüzde 47 seviyesinde olması nedeniyle rakamın 25 bin lira üzerinde olması bekleniyor.