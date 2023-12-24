Asgari ücret Ne Zaman Belli Olacak?

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, memur ve emeklisini de yüzde 50'ye yakın ücret artışının beklediğini açıkladı.

Asgari ücret Ne Zaman Belli Olacak?
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AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah önümüzdeki hafta yapıp aralık ayı içerisinde önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle cuma gününe kadar belli olacaktır. Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor.
# Asgari ücret
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