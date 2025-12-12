Asgari ücret saatlik ne kadar? Brüt ve net maaş farkı hesaplama tablosu 2025

Asgari ücret görüşmeleri sürerken, çalışanların eline geçen net ücret ile işverene maliyeti olan brüt ücret arasındaki fark merak ediliyor. Bu fark hangi kesintilerden oluşuyor, tazminat hakkını nasıl etkiliyor? İ

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Asgari ücret saatlik ne kadar? Brüt ve net maaş farkı hesaplama tablosu 2025
Yayınlanma:

ASGARİ ÜCRETTEN KRİTİK FİNANSAL DETAYLAR

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin saatlik karşılığı ile brüt ve net tutarları arasındaki farklar gündemde kalmaya devam ediyor. Bu fark, çalışanların temel geçim kaynağını oluşturmanın yanı sıra, tazminat hakkı gibi önemli hakların hesaplanmasında da kritik bir rol üstleniyor.

BRÜT VE NET ÜCRET FARKI NEDİR?

Asgari ücret hesaplamalarında, brüt ücret çalışanın hiçbir yasal kesinti yapılmadan belirlenmiş toplam gelirini ifade ederken; net ücret ise brüt tutardan yasal kesintiler (SGK primi, işsizlik sigortası primi vb.) düşüldükten sonra çalışanın eline geçen nihai tutardır.

2025 yılı için belirlenen rakamlar, brüt ve net tutarlar arasında bir fark olduğunu net bir şekilde göstermektedir:

Brüt Asgari Ücret: 26.005,50 TL
Net Asgari Ücret: 22.104,67 TL

SAATLİK ÜCRETİN HESAPLAMASI

Asgari ücretin saatlik karşılığını bilmek, özellikle fazla mesai ve kısmi zamanlı (part-time) çalışanlar için büyük önem taşır. Saatlik ücret, aylık brüt ücretin, günlük çalışma süresi (7,5 saat) ve aylık çalışma gün sayısı (30 gün) dikkate alınarak, yani toplam 225 saate bölünerek hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama sonucunda, 2025 yılı için;

Saatlik Brüt Asgari Ücret 115,58 TL
Saatlik Net Asgari Ücret 98,24 TL olarak hesaplanmıştır.

ÜCRETLERDEN YAPILAN KESİNTİLER NELERDİR?

Brüt ücret (26.005,50 TL) ile net ücret (22.104,67 TL) arasındaki 3.900,83 TL’lik farkı oluşturan temel kalemler, işçiden yasal olarak kesilmesi gereken sosyal güvenlik primleridir.

Bu kesintiler, brüt ücretin toplam %15'lik kısmını oluşturur ve şu şekilde ayrılır:

İşçi SGK Payı: %14 (3.640,77 TL)
İşçi İşsizlik Sigortası Primi: %1 (260,06 TL)

Bakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin üzerine araç süren şüpheli tutuklandıBakan Yerlikaya duyurdu: Polislerin üzerine araç süren şüpheli tutuklandıYurt
5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilir5 ilde kuvvetli yağış ve kar uyarısı: Ulaşım durma noktasına gelebilirYurt
Skandalın adı: Bıçak parası! O profesör cezaevine gönderildiSkandalın adı: Bıçak parası! O profesör cezaevine gönderildiYurt
Asgari ücret
Günün Manşetleri
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
İstanbul’da İklim Eylemi Konferansı düzenlendi
İstanbul Sultangazi’de yangın
''Fiyat istikrarı için ne gerekiyorsa yapacağız''
9 üniversitenin rektörü değişti
Verilen cezalar duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Çok Okunanlar
BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında BİM 12 Aralık 2025 aktüel ürünler kataloğu yayında
En yüksek mevduat getirisi hangi bankada? En yüksek mevduat getirisi hangi bankada?
Meteoroloji il il açıkladı Meteoroloji il il açıkladı
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor 5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
Gram altında tarihi rekor! Gram altında tarihi rekor!