Asgari ücret saatlik ne kadar? Brüt ve net maaş farkı hesaplama tablosu 2025

ASGARİ ÜCRETTEN KRİTİK FİNANSAL DETAYLAR

Asgari ücret görüşmeleri devam ederken, 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin saatlik karşılığı ile brüt ve net tutarları arasındaki farklar gündemde kalmaya devam ediyor. Bu fark, çalışanların temel geçim kaynağını oluşturmanın yanı sıra, tazminat hakkı gibi önemli hakların hesaplanmasında da kritik bir rol üstleniyor.

BRÜT VE NET ÜCRET FARKI NEDİR?

Asgari ücret hesaplamalarında, brüt ücret çalışanın hiçbir yasal kesinti yapılmadan belirlenmiş toplam gelirini ifade ederken; net ücret ise brüt tutardan yasal kesintiler (SGK primi, işsizlik sigortası primi vb.) düşüldükten sonra çalışanın eline geçen nihai tutardır.

2025 yılı için belirlenen rakamlar, brüt ve net tutarlar arasında bir fark olduğunu net bir şekilde göstermektedir:

Brüt Asgari Ücret: 26.005,50 TL

Net Asgari Ücret: 22.104,67 TL

SAATLİK ÜCRETİN HESAPLAMASI

Asgari ücretin saatlik karşılığını bilmek, özellikle fazla mesai ve kısmi zamanlı (part-time) çalışanlar için büyük önem taşır. Saatlik ücret, aylık brüt ücretin, günlük çalışma süresi (7,5 saat) ve aylık çalışma gün sayısı (30 gün) dikkate alınarak, yani toplam 225 saate bölünerek hesaplanmaktadır.

Bu hesaplama sonucunda, 2025 yılı için;

Saatlik Brüt Asgari Ücret 115,58 TL

Saatlik Net Asgari Ücret 98,24 TL olarak hesaplanmıştır.

ÜCRETLERDEN YAPILAN KESİNTİLER NELERDİR?

Brüt ücret (26.005,50 TL) ile net ücret (22.104,67 TL) arasındaki 3.900,83 TL’lik farkı oluşturan temel kalemler, işçiden yasal olarak kesilmesi gereken sosyal güvenlik primleridir.

Bu kesintiler, brüt ücretin toplam %15'lik kısmını oluşturur ve şu şekilde ayrılır:

İşçi SGK Payı: %14 (3.640,77 TL)

İşçi İşsizlik Sigortası Primi: %1 (260,06 TL)