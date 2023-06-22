Asgari ücret sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu sorusu vatandaşların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni net ve brüt asgari ücreti açıklamasının ardından evde bakım maaşı temmuz zammı gündeme oturdu. Asgari ücrete gelen ara zamla birlikte pek çok kaleme de zam gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenen engelli maaşı Ağustos'tan itibaren hesaplara zamlı olarak yatacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20 Haziran Salı günü yaptığı açıklamada asgari ücrete yüzde 34'ün üzerinde artış yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Temmuz-Aralık dönemi için ödenecek yeni asgari ücret, brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL oldu. Asgari ücrete ara zam oranının belirlenmesiyle işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, askerlik ve doğum borçlanması, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, 65 yaş aylığı başta olmak üzere birçok ödeme ve ücret kaleminde hesaplar değişti.

Faruk Erdem'in haberine göre, işçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği de yılın ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisi alınmamaya devam edilecek. 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret pek çok gelir ve ödemeyi de değiştirecek.

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek.

Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 ZAMMI

Evde bakım maaşı memur zammı ile birlikte artış yaşayacak. Dolayısıyla asgari ücret zammı sonrası evde bakım parası değişmedi.

Memur zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak. Memur zammına bağlı olarak zamlanan evde bakım aylığı yeni tutarı da Temmuz aynda belli olacak.