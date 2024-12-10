Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 için fiyat belirleme çalışmalarına başladı

Çalışana ödenebilecek en az ücreti ifade eden asgari ücreti belirlemek üzere komisyon ilk toplantısını yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık ettiği toplantıda bir karar alınamazken konuşmalarda temenniler dile getirildi.



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantı 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak.



Komisyonda işçi heyetine başkanlık yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücretin enflasyon sebebi olarak gösterilmesini eleştirdi. Ağar, TÜRK-İŞ heyetinde yer alan 4 işçinin de sorun ve taleplerini aktardığı bilgisini paylaştı:

"8 milyona yakın asgari ücretli çalışan var. Bu 8 milyonun kişinin aileleri var. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım. O nedenle biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Aksi halde öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunların hiçbirine katılmayız. İnsanların yüzünü güldürecek bir ücretin tespit edilmesini bekliyoruz."

İşçi, İş veren ve hükümet adına beşer üyeden oluşan komisyonun toplam üç toplantıda karar alması bekleniyor.