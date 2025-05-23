Asgari ücret ve emekli maaş zammı için tahminler belli oldu: 17 bin liraya mı çıkıyor?

Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi, emekli maaşlarında yapılacak artışı belirleyecek. Mevcut durumda 14 bin 469 lira olan en düşük emekli aylığının, enflasyon farkına göre 17 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Ancak bu artışın gerçekleşmesi için TBMM’den yeni bir yasal düzenleme geçmesi gerekiyor. Eğer hükûmet adım atarsa, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranının ardından, Meclis tatile girmeden önce düzenlemenin yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl da benzer bir uygulama ile en düşük emekli maaşına yüzde 25 oranında artış yapılmıştı.

Hâlihazırda 14 bin 469 liralık en düşük maaş diliminde yaklaşık 4 milyon emekli bulunuyor. Bu rakamın artırılması durumunda, kapsanan kişi sayısının da yükseleceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu da gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam için “konuşmak için erken” değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “enflasyonda ciddi bir sapma olursa gereken değerlendirmeleri yaparız” açıklamasını yapmıştı.

Kulislerde asgari ücrete ara zam ihtimalinin düşük olduğu konuşulsa da, hükûmetin haziran ayı içinde durumu yeniden değerlendirmesi bekleniyor.