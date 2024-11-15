Asgari ücret zammı beklentisi: SGK uzmanından çarpıcı açıklama

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cenkci, yeni yıl için asgari ücret zammının şimdiden belirlendiğini ifade ederek, geriye yalnızca kamuoyuna duyurulmasının kaldığını belirtti. Bu açıklama, işçi ve işveren tarafında zammın ne kadar olacağına yönelik beklentileri artırırken, resmi açıklama için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi.

SIRADAKİ İŞ AÇIKLAMAK

Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Mehmet Akif Cenkci ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücrete yapılacak olan zam oranının şimdiden belirlendiğini ve geriye sadece kamuoyuna bunu açıklamanın kaldığını söyledi.

Asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürülebilecek düzeyde olması gerekmektiğini dile getiren Cenkci, “Bugün 17 Bin 2 Lira net olan asgari ücretle geçinmek olanaksız. Ankara Kulis bilgileri asgari ücrete yüzde 25 artış yapılacağı yönünde. Cumhurbaşkanının takdiriyle ilave yüzde 5’lik artışla toplam zam oranının yüzde 30 olacağı doğrultusundadır. Asgari ücret daha şimdiden “Yüzde 25-30 seviyelerinde olmalı” diye görüş beyan edenler büyük bir algı gerçekleştirmektedirler” dedi.