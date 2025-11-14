Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo! Uzmanlar rakamları tek tek açıkladı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret artışının, 2026 yılı için 27 bin TL ile 29 bin TL aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. Bu beklentiler, gözlerin Aralık ayında başlayacak zam görüşmelerine çevrilmesine neden olurken, çalışanlar sürecin nasıl şekilleneceğini dikkatle takip ediyor.