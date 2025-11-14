Asgari ücret zammı için 4 farklı senaryo! Uzmanlar rakamları tek tek açıkladı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 31-33 aralığına yükseltmesi, 22 bin 104 lira olan mevcut asgari ücret için hesapları değiştirdi; refah payı ile artışın yüzde 30'u bulabileceği konuşuluyor.
Merkez Bankası’nın yayımladığı son enflasyon raporu, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin beklentileri de şekillendirdi.
Rapordaki veriler, kamuoyunda dillendirilen yüksek artış tahminlerinin aksine, asgari ücrette daha sınırlı bir zam olabileceğine işaret ediyor. Bu durum, 2026 asgari ücretiyle ilgili tartışmaları yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Ekonomim'e göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan enflasyon tahminleri, 2026 için yapılacak asgari ücret artışını şekillendiren en önemli veri kaynağı oldu.
Merkez Bankası, 2025 yılı sonu enflasyonunun yüzde 31-33 arasında olacağını tahmin ederken, 2026 zammının yüzde 24 ile yüzde 33 arasında değişebileceğini öngörüyor.
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni asgari ücret artışının, 2026 yılı için 27 bin TL ile 29 bin TL aralığında belirlenebileceği tahmin ediliyor. Bu beklentiler, gözlerin Aralık ayında başlayacak zam görüşmelerine çevrilmesine neden olurken, çalışanlar sürecin nasıl şekilleneceğini dikkatle takip ediyor.
Bu öngörülere göre, 22.104,67 TL olan mevcut net asgari ücret, yapılacak artışla 27 bin TL ile 29 bin TL arasında bir aralığa çıkacak.
Ekonomik göstergelere dayalı olarak 2026 asgari ücret zammı için dört farklı senaryo oluşturuldu. Bu senaryolar, asgari ücretin hangi seviyeye yükselebileceğine dair tahminleri ortaya koyuyor:
Yüzde 24 Artış: 27.319 TL
Yüzde 31 Artış: 28.957 TL
Yüzde 32 Artış: 29.178 TL
Yüzde 33 Artış: 29.399 TL
REFAH PAYI İLE YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKABİLİR
TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın yaptığı açıklamalara göre, 2026 için asgari ücret artışına dair yapılacak hesaplamalar, enflasyon tahminlerine ve refah payına dayalı olacak.
Uzmanlara göre, refah payının hesaba katılması halinde 2026 için asgari ücret artışının yüzde 30’un üzerine çıkması mümkün görünüyor. Böyle bir senaryoda, çalışanlar uzun süredir görülmemiş ölçüde bir gelir artışıyla karşılaşabilir.
2026 asgari ücretine ilişkin kesin rakam ise, geleneksel takvime uygun şekilde Aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda netleşecek.
Komisyon; devlet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak ve yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni asgari ücretin Ocak ayının ilk haftasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.