Asgari ücret zammı meclis kulislerine yansıdı

İktidar cephesinde, 2025 yılı hedef enflasyonu dikkate alınarak zam oranının %30 ile %40 arasında olması üzerinde duruluyor. Bu senaryoya göre:

%30 zam ile asgari ücret 22.102 TL seviyesine yükselecek.

%40 zam ile ise yaklaşık 23.800 TL'ye çıkması bekleniyor.

Muhalefet: 30 Bin TL Israrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), asgari ücretin 30 bin TL’nin altında belirlenmesini kabul edilemez buluyor. Partiden yapılan açıklamalarda, işçi ve işveren kanadını aynı anda rahatlatacak bir mekanizmanın hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

MHP ve İYİ Parti’nin Önerileri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olmasını savunurken, İYİ Parti asgari ücretin 28 bin TL olmasını öneriyor.

Ayrıca İYİ Parti, devletin doğal gaz, su ve elektrik faturalarından KDV alınmamasını ve işletmelerin büyükşehirlerde çalışanlarına servis desteği sağlamasını zorunlu kılacak düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

Bakanlık: Dengeli Bir Çözüm Arayışı

Geçtiğimiz gün Meclis bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret, çalışanlarımızın yaşam standartlarını belirlemenin yanı sıra sosyal adaletin ve ekonomik büyümenin sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Hem işçiyi hem işvereni gözeten dengeli bir rakam için çalışıyoruz” dedi.

Temel Veriler Masaya Yatırılacak

Komisyonun bugün yapılacak toplantısında, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için ekonomik veri ve raporlar değerlendirilecek. Komisyonun, nihai karara varması için birkaç toplantı daha yapması bekleniyor.

Asgari ücret görüşmeleri, hem işçi hem işveren tarafının merakla beklediği bir süreç olarak devam ederken, farklı tarafların önerileri ve ekonomik göstergeler doğrultusunda nihai karar alınacak.