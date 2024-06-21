Asgari ücrete ara zam talebi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, asgari ücrete ara zam talebi için miting kararı aldı. Sosyal medyadan duyurulan miting, 26 Haziran Çarşamba saat 19:30’da İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yapılacak.

Asgari ücrete ara zam talebi
Editör: Haber Merkezi
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Milyonlarca çalışanın gündeminde “asgari ücrete ara zam yapılacak mı?” sorusu var.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücrete ara zamma kapıyı tamamen kapattı ancak talepler dinmedi. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK asgari ücrete ara zam için harekete geçti.

Üç işçi konfederasyonuna bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, asgari ücrete ara zam talebi için 26 Haziran'da miting yapılacağını duyurdu.

Mitingin duyurusu sosyal medyadan yapıldı. Duyuruda ‘İnsanca yaşamak için ücretlerimize Temmuz’da ek zam istiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

“Yoksulluk sınırının 61 bin TL'yi geçtiği ülkemizde sefalet düzeyinde ücretlerle çalışmak istemiyoruz" diyen

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK 26 Haziran Çarşamba saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda miting yapacak.

2023 yılının Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 yılının Ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.

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