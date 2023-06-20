Asgari ücrete ek zam çözüm olacak mı? Vatan Partisi'nin çözümü ne? Hüseyin Karanlık değerlendirdi

Asgari ücrete ek zam yapıldı. Ancak çözüm zamlarda mı? Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık çözümün "üretim devrimi" olduğunu vurguladı.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
Son Güncelleme:

Yeni asgari ücret belli oldu. Ancak tartışma bitmiyor. Çünkü alım gücü hala düşük. Enflasyonun düşmediği koşulda asgari ücretin korunması da mümkün olmuyor.

Asgari ücretin yükselmesi sorunları çözmüyor. Peki, işçi tarafının dillendirdiği alım gücünü yükseltmek, nasıl hayata geçirilebilir?

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık günü kurtaran çözümlerden dolayı hükümeti eleştirdi. Partisinin çözüm önerilerini sıraladı.

Türkiye ekonomisi üretim odaklı olabilir mi?

Hüseyin Karanlık üretim odaklı bir ekonomik sistemin neden kurulamadığını da anlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # hüseyin karanlık

Benzer Videolar

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması
Motorine büyük zam geldi! Motorine büyük zam geldi!
Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır" Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır"
"Refah artışını sağlayacak bir modelle..." "Refah artışını sağlayacak bir modelle..."
Cevdet Yılmaz'dan "iç tasarruf" vurgusu! Cevdet Yılmaz'dan "iç tasarruf" vurgusu!
6 firmaya ceza yağdı! 6 firmaya ceza yağdı!
Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi
Merkez Bankası CFR'ye bağlandı! Merkez Bankası CFR'ye bağlandı!
Bayram öncesi bilet fiyatları cep yaktı Bayram öncesi bilet fiyatları cep yaktı
Asgari ücrette vatandaşın beklentisi ne? Asgari ücrette vatandaşın beklentisi ne?
Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 13 Haziran'da Milyonlarca asgari ücretlinin gözü 13 Haziran'da
Çok Okunanlar
1 Dünya tarihinin en etkileyici kılıçları
2 Dünyaca tanınmış 10 Türk lider
3 Antik Roma kuralları
4 İdrar vergisi
5 Vize ret oranları en düşük Avrupa ülkeleri belli oldu