Asgari ücrete ek zam çözüm olacak mı? Vatan Partisi'nin çözümü ne? Hüseyin Karanlık değerlendirdi

Yeni asgari ücret belli oldu. Ancak tartışma bitmiyor. Çünkü alım gücü hala düşük. Enflasyonun düşmediği koşulda asgari ücretin korunması da mümkün olmuyor.

Asgari ücretin yükselmesi sorunları çözmüyor. Peki, işçi tarafının dillendirdiği alım gücünü yükseltmek, nasıl hayata geçirilebilir?

Vatan Partisi Merkez İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık günü kurtaran çözümlerden dolayı hükümeti eleştirdi. Partisinin çözüm önerilerini sıraladı.

Türkiye ekonomisi üretim odaklı olabilir mi?

Hüseyin Karanlık üretim odaklı bir ekonomik sistemin neden kurulamadığını da anlattı.