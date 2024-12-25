Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Asgari ücrete ek zam verilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık, yeni asgari ücret hayırlı olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında dikkat çeken başlıklar şu şekildeydi:

Balıkesir’deki Patlama: Mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Erdoğan, olayın ardından ilgili bakanların bölgeye gönderildiğini ve tahkikatın sürdüğünü belirtti.

Kazalar ve Felaketler

- Kazakistan’da bir yolcu uçağının düşmesi ve Balıkesir’de öğrenci minibüsüne bir TIR’ın çarpması sonucu yaşanan kazalarda ciddi yaralanmalar olduğunu vurgulayan Erdoğan, yaralılara acil şifalar diledi. Bütçe Maratonu: 17 Ekim’de başlayan bütçe görüşmelerinin tamamlandığını belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın ikinci bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Muhalefete Yükleniş

- Cumhurbaşkanı, muhalefeti eleştirerek, CHP’nin Meclis’te vizyon yerine şov yaptığını ifade etti. SGK’ya en borçlu belediyelerin çoğunluğunun CHP’li olduğunu hatırlatarak, çalışanların haklarını korumakta kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan, “SGK’ya olan prim borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Emeklinin, memurun, işçinin hakkını size yedirmeyiz.

Asgari Ücret ve Ek Zam Tartışmaları

- 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak 22 bin 104 liralık asgari ücret, yüzde 30 oranında bir artışı ifade ediyor. Devletin işverene desteği de 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı. Erdoğan, “Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, etmeyeceğiz. Ekonomimiz yatırım, üretim ve istihdam yolunda büyümeye devam ediyor,” diyerek, sabırla daha iyi günlerin geleceğine olan inancını dile getirdi.

Türkiye’nin enflasyonu düşürme ve büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, 2025’in ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olacağını ifade ederek toplantıyı sonlandırdı.