Asgari ücrete ne kadar zam geldi?

2023 Ocak ayında gelen son zamla birlikte 8.506 TL'ye çıkarılan asgari ücrette Temmuz ara zammı konuşuluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdi.

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI SONUCU

Görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Temsilcisi Ramazan Ağar şu ifadeleri kullandı:

- Türk lirası üzerinden görüşüyoruz dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Asgari ücret geçim ücreti değil. Asgari ücretten aşağı bir işçinin çalıştırılamayacağı anlamına gelir. Bu hafta bunu sonuçlandıracağız. Vedat bey 500 dolar rakamını telaffuz etti. bunlar görüşüldü konuşuldu. İnsanların alım gücünün artırılması için ara zam için görüşüyoruz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. Rakam belli olmadı, bu hafta 3. kez bir araya geleceğiz.

- Biz günün şartlarına göre alım gücünün daha iyi olması için, bir nebze olsun rahatlamaları için Temmuz ayında başlamak üzere tekrar artıştan sonra Komisyon bir kez daha bir araya gelecek ve o günün şartlarına göre tartışılıp karar alınacaktır. İşveren veya hükümet tarafından bir rakam konuşulmadı. Biz de bir şey söylemedik. Karşı taraf ve bizim kafamızda bir rakam vardır. Şu an bir şey söylemek doğru olmaz.

- Bizim kafamızdaki rakam olmazsa geçmişte olduğu gibi muhalefetimizi koruruz. Son yıllarda mutabakat sağlanarak asgari ücret tespit komisyonu bu kararı alıyor. Bizim de aynı düşüncede olarak insanlarımıza rahat nefes aldırmak için gayret gösteriyoruz. Şu anda bir sonuca varılmadığı için kamuoyu önünde pazarlık gibi tartışırsak bu iş olmaz.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:

- Ümit ederiz ki bu üç kesim bir ortak noktada anlaşsınlar, o da enflasyona karşı çalışanlarımızın ezdirilmemesi. Bir sürü dengeyi dikkate almak durumundasınız. Bir taraftan işverenlerin de perspektifine bakmamız lazım. İşletmelerimiz de ayakta kalacak ki daha fazla insana iş imkanı sağlasınlar. Şimdiden nasıl bir sonuç çıkacağını söyleyemeyiz. Bekleyip göreceğiz.

ASGARİ ÜCRET ZAM BEKLENTİSİ NE?

Asgari ücrette ağırlıklı beklenti, yüzde 30-35 aralığında bir zamla da 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret belirlenmesi. Halihazırda asgari ücret, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş. Yeni asgari ücrette ara zammın, kısa bir süreç içinde belirlenmesi bekleniyor.

Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çoğunluk kararıyla belirliyor. İşçi kesimiyle asgari ücrette mutabakat sağlanamaması halinde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, işveren ve hükümet tarafının imzasıyla da asgari ücret belirlenebiliyor.