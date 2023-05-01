Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı. Asgari ücrete temmuz ayında zam gelmesi ihtimaline karşı olası tahminler de öne sürülüyor. İşte asgari ücrette olası zam senaryoları.

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Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryolar - Resim: 1 1 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette ara zammın seçim öncesi değil, temmuz ayında geleceğini açıklamıştı.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryolar - Resim: 2 2 5

Asgari ücret için haziran ayında yeniden komisyonun toplanması bekleniyor. Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryolar - Resim: 3 3 5

Üç aylık enflasyon yüzde 12'yi geçmişti. 3 Mayıs'ta açıklanacak nisan ayı enflasyonuyla 4 aylık rakam da netleşecek. 

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte olası senaryolar - Resim: 4 4 5

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Yüzde 20'nin üzerinde gelebilecek 6 aylık enflasyona göre artışın da yüzde 20 - 30 arasında olması bekleniyor.