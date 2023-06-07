Komisyon toplanıyor: Asgari ücrete zam ne kadar olacak?
Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısında asgari ücret tespit komisyonunun toplanacağını duyurdu. Peki asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam için ilerleyen günlerde toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklaması, çalışma hayatı gündemini hareketlendirdi.
Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.
Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.
Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak, 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.
AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
- Ne vaat ettiysek onu gerçekleştiren bir partiyiz. Vaat ettiğimizi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu perspektif gerçekleşecektir. Asgari ücret memur maaşı ile ilgili açıklamalarımız vardı. Bunları teklife dönüştürmek sureti ile bunları halledeceğiz. Temmuz ayında yasalaştığına şahitlik edeceğiz.