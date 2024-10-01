Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte senaryolar

Halihazırda 17 bin 2 TL'ye olarak uygulanan ve enflasyonun etkisiyle açlık sınırının dahi altına düşen asgari ücrete, temmuz ayında ara zam yapılmaması vatandaşın beklentilerini de yükseltti. Ekonomi uzmanları ise 2025’te asgari ücret zammının yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 RAKAM

Yüzde 30'luk zam yapılması durumunda asgari ücret 5 bin 100 TL’lik yükselişle 22 bin 102 TL olacak. Zam oranının yüzde 40’ı bulması durumunda da artış 6 bin 800 TL olacak ve yeni asgari ücret 23 bin 802 TL olarak belirlenecek. Yüzde 50'lik bir zam yapılması halinde ise asgari ücret 8 bin 500 TL farkla 25 bin 503 TL’ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak ilk toplantısını, aralık ayının ilk haftasında yapması bekleniyor. İkinci ve üçüncü toplantı da yine aynı ay içerisinde yapılacak. Böylelikle yeni yıla girilmeden asgari ücret belirlenmiş olacak.