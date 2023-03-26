Asgari ücrete zam gelecek mi?
Asgari ücrete ek zam konusu, milyonlarca çalışan, işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Asgari ücrete ek zam konusu, milyonlarca çalışan, işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2023 yılı Ocak ayında 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 asgari ücret ara zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...
Asgari ücrete ara zam son durum, rn düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 50 TL'ye çıkarılmasının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gerekirse 8 bin 506 TL'ye yükselen asgari ücrete ara zam yapmaktan geri durulmayacağını açıklamıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte, Bakan Bilgin'in 2023 asgari ücrete ara zam açıklaması...
ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA ZAMLANDI!
2023 yılı Ocak ayında asgrai ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.
2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?
2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI!
Katıldığı canlı yayında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları ile en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.