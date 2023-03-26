Asgari ücrete zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA ZAMLANDI!

2023 yılı Ocak ayında asgrai ücret 8 bin 506 TL'ye yükseltildi.

2023 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

2023 yılın asgari ücretİ brüt 10 bin 8 TL, net olarak 8 bin 506 TL'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, verilen ücrette işçi başına 250 TL devlet desteği ödeneceği açıklandı. 2022 Temmuz ayına orala 2023 yılı asgari ücreti yüzde 54,66 oranında arttı.