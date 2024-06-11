Asgari ücrete zam mı geliyor!

- Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya, ulaştırmaya harcadığı için onların sepetindeki ağırlıklandırma çok daha yüksek. Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı 75,5 olsa da, ki 75,5 de çok yüksek bir rakam, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun bir üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum.