Asgari ücrete zam mı geliyor!
Temmuz ayında milyonlarca sabit gelirli, asgari ücret ve üzerinde maaş alan çalışanlar, maaşlarına zam yapılmasını bekliyor. Ekonomist Prof. Dr. Selva Demiralp, asgari ücret ile enflasyon arasındaki bağlantıyı ele aldı.
Prof. Dr. Demiralp, "Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin güncellenmemesini doğru bulmuyorum" diyerek, şunları ekledi: "Reel ücretleri koruyacak bir mekanizma oluşturulmalı."
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Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, milyonların hayatını etkileyecek asgari ücrete zamla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
BloombergHT’ye konuk olan Prof. Dr. Selva Demiralp, gündemin sıcak konularından asgari ücret artışını hanehalkı enflasyon beklentileri ışığında değerlendirdi.
Prof. Dr. Demiralp, “Mevcut enflasyon görünümü ücret artışlarını ötelemeye imkân tanımayacak kadar yüksek” dedi.
Prof. Dr. Selva Demiralp'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler özetle şöyle:
- Düşük gelir grupları gelirlerinin çoğunu kiraya, gıdaya, ulaştırmaya harcadığı için onların sepetindeki ağırlıklandırma çok daha yüksek. Her ne kadar mevcut manşet enflasyon oranı 75,5 olsa da, ki 75,5 de çok yüksek bir rakam, vatandaşın hissetmiş olduğu enflasyonun bir üç haneli olduğunu görüyoruz. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortamında asgari ücrete bir düzenleme yapılmamasını doğru bulmuyorum.