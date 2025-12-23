Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler

Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammın ardından kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, GSS primi, askerlik ve doğum borçlanması ile stajyer maaşı gibi birçok ödeme kaleminde artış yaşandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 1

 ASGARİ ÜCRET

Zam öncesi: 22.104,67 TL
Zam sonrası: 28.075,00 TL

1 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 2

 ASGARİ BRÜT ÜCRET

Zam öncesi: 26.005,50 TL
Zam sonrası: 33.030,00 TL

2 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 3

KIDEM TAZMİNATI TABANI

Zam öncesi: 26.005,50 TL
Zam sonrası: 33.030,00 TL

3 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 4

İŞSİZLİK MAAŞI (EN DÜŞÜK)

Zam öncesi: 10.323,00 TL
Zam sonrası: 13.110,21 TL

4 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 5

İŞSİZLİK MAAŞI (EN YÜKSEK)

Zam öncesi: 20.646,00 TL
Zam sonrası: 26.220,42 TL

5 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 6

GSS PRİMİ (AYLIK)

Zam öncesi: 1.560,00 TL
Zam sonrası: 1.981,20 TL

6 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 7

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ (EN DÜŞÜK)

Zam öncesi: 8.321,00 TL
Zam sonrası: 10.567,67 TL

7 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 8

BAĞ-KUR PRİMİ (EN DÜŞÜK)

Zam öncesi: 7.736,00 TL
Zam sonrası: 9.824,72 TL

8 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 9

BES KESİNTİSİ

Zam öncesi: 780,00 TL
Zam sonrası: 990,60 TL

9 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 10

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR (AYLIK PRİM)

Zam öncesi: 8.451,00 TL
Zam sonrası: 10.732,77 TL

10 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 11

DOĞUM BORÇLANMASI (EN DÜŞÜK)

Zam öncesi: 277,00 TL
Zam sonrası: 351,79 TL

11 12
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler - Resim: 12

STAJYER MAAŞI

Zam öncesi: 6.631,00 TL
Zam sonrası: 8.421,37 TL

12 12
Asgari ücret belli oldu Asgari ücret kıdem tazminatı gss prim