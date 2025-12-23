Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti? İşte yeni kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve primler
Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zammın ardından kıdem tazminatı tabanı, işsizlik maaşı, GSS primi, askerlik ve doğum borçlanması ile stajyer maaşı gibi birçok ödeme kaleminde artış yaşandı.
ASGARİ ÜCRET
Zam öncesi: 22.104,67 TL
Zam sonrası: 28.075,00 TL
ASGARİ BRÜT ÜCRET
Zam öncesi: 26.005,50 TL
Zam sonrası: 33.030,00 TL
KIDEM TAZMİNATI TABANI
Zam öncesi: 26.005,50 TL
Zam sonrası: 33.030,00 TL
İŞSİZLİK MAAŞI (EN DÜŞÜK)
Zam öncesi: 10.323,00 TL
Zam sonrası: 13.110,21 TL
İŞSİZLİK MAAŞI (EN YÜKSEK)
Zam öncesi: 20.646,00 TL
Zam sonrası: 26.220,42 TL
GSS PRİMİ (AYLIK)
Zam öncesi: 1.560,00 TL
Zam sonrası: 1.981,20 TL
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ (EN DÜŞÜK)
Zam öncesi: 8.321,00 TL
Zam sonrası: 10.567,67 TL
BAĞ-KUR PRİMİ (EN DÜŞÜK)
Zam öncesi: 7.736,00 TL
Zam sonrası: 9.824,72 TL
BES KESİNTİSİ
Zam öncesi: 780,00 TL
Zam sonrası: 990,60 TL
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR (AYLIK PRİM)
Zam öncesi: 8.451,00 TL
Zam sonrası: 10.732,77 TL
DOĞUM BORÇLANMASI (EN DÜŞÜK)
Zam öncesi: 277,00 TL
Zam sonrası: 351,79 TL
STAJYER MAAŞI
Zam öncesi: 6.631,00 TL
Zam sonrası: 8.421,37 TL