Asgari ücreti bilen isim emekli zammını canlı yayında açıkladı
Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. AK Parti eski Milletvekili Ali Turan, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaparak en düşük emekli maaşı için dikkat çeken oranlar dile getirdi.
Asgari ücret açıklandı, şimdi ise emekli ve memur zam beklentileri gündemde.
Asgari ücretin netleşmesinin ardından milyonlarca vatandaşın odağında bu kez emekli ve memur maaşlarına yapılacak artış yer alıyor. Özellikle en düşük emekli maaşının kaç lira olacağı merak ediliyor. Farklı tahminler ortaya atılırken canlı yayındaki bir açıklama dikkatleri üzerine çekti.
TGRT Haber canlı yayınındaki açıklama gündem oldu.
AK Parti eski Milletvekili Ali Turan, “Emekli zam oranı ne olacak?” sorusuna canlı yayında yanıt vererek, daha önce asgari ücret tahmininin tutmasını hatırlattı ve yeni beklentisini paylaştı.
Turan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda asgari ücret çok önemli. Emekçinin hakkı ama şimdiki söylenen de emeklinin hakkı. Şu anda emekliler çok daha zor durumdalar. Onu bir defa belirteyim. Hükümetimiz, devletimiz bu emeklilere, bu ömürlerinin son deminde en iyi, en fazla vereceği azamisini vermesi lazım. Asgarisini değil.”
Turan sözlerine şöyle devam etti: “Devlet imkanlarını kullanıyor. Asgari ücrette devletin tarafı yoktur. Devlet orada çalışanla çalıştıranın arasını buluyor. O arabuluculuk yapıyor. Ama burada devlet emekliye para verecek. Öyleyse tavanla asgari ile azaminin arasında bir uçurum var emeklilerde. Özümü kastederek söylüyorum.”
“Şimdi tabanla tavan arasındaki bu farkın biraz daha kapanabilmesi için devletimiz bu emeklilere bu yıl vereceği para devletin cebinden ne kadar para çıkacaksa o kadar para çıkması… Buradan Sayın Çalışma Bakanımıza ve hükümetimize bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece bir AK Parti’nin taraftarı olarak değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da buradan bir çağrıda bulunuyorum.”
“Tamam, ne bütçe ayrılmışsa o bütçeyi yukarıdan aşağı düşürerek şey yapsın, bu zam oranları tespit edilsin. Nasıl? En yüksek maaş alan işte kamuoyunda milletvekilleri yani bizlerin emekli maaşları söz konusu. En az zam bize yapılmak şartıyla hatta gerekirse bize hiç yapılmasın, yani en yüksek maaş alana hiç yapılmasın, en yüksek maaşa yapılacak zam da en düşük maaş alana yapılsın. Bu arada da bu şey kapansın.”
“Tahminim şu. Emekli maaşlarında tahmin şu. Bir defa emeklilere en az 30'un üzerinde olması lazım. Bir. Olması lazım. Biraz da şey var yani, olacak gibi. En az 30 olması lazım ama benim söylediğim eğer uygulamaya girerse en yüksek alana daha az, en düşük alana daha fazla verilirse yukarıdan aşağı o zaman bu 40 oranlarında olabilir.”
Sunucu Gürkan Hacır’ın “Ne? En alttaki olanlara?” sorusuna Turan şu cevabı verdi: “Evet. Niye? Çünkü devletin cebinden aynı para çıkacak. Buradan teklifte bulunuyorum. Yani bana verilmesin. En düşük alana verilsin.”
Gazeteci Atakan Sönmez, en düşük emekli maaşı için “Ben 20 bin lirayı bulmayacağını düşünüyorum” dedi. Ali Turan ise şu yanıtı verdi: “Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu 20'nin altında vermeyeceğini düşünüyorum. O bile yetmez. 30 bile az ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 20'nin altında vereceğini düşünmüyorum.”
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi ocak ayında açıklanacak zam oranlarını bekliyor.