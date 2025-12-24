Asgari ücretin ardından memur zammında tablo netleşti: En düşük maaş ne kadar olacak?
Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından milyonlarca memur ve emekli hesap makinelerine sarıldı. Ocak ayında yapılacak artış için kritik veriler gelmeye devam ederken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla oluşacak yeni maaş tablosu şimdiden şekillendi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücretin 28.075 TL olarak açıklanmasıyla birlikte gündem, kamu çalışanlarını ilgilendiren Ocak zammına döndü. 2026 yılı Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yansıtılacak olan zam oranı, yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyon farkının birleşimiyle belirlenecek.
Nihai rakam için gözler, 3 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi
KASIM AYI VERİLERİ TABLOYU ŞEKİLLENDİRDİ
Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak kayıtlara geçerken, aylık bazda artış yüzde 0,87 seviyesinde gerçekleşti.
Bu veriler ışığında, Kasım ayı itibarıyla memur maaşlarında oluşan kümülatif enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak netleşti.
2025 yılı toplam enflasyonunun yüzde 31 seviyesinde tamamlanması senaryosunda, Ocak ayında memurlara yapılacak toplam zam oranının yüzde 18,70 civarında olması öngörülüyor.
EMEKLİLER ARASINDA FARK AÇILIYOR
Ocak ayında yapılacak zamlarla birlikte emekli grupleri arasında da bir makas oluşması bekleniyor. Hesaplamalara göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ile memur emekli aylıkları arasında 6,4 puanlık bir fark ortaya çıkacak.
Mevcut projeksiyonlar, enflasyon farkı hesaplama yöntemi sebebiyle memur ve emekli memurların, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine kıyasla daha yüksek bir artış oranı alacağını gösteriyor.
İŞTE TAHMİNİ ZAMLI MAAŞ LİSTESİ
Temmuz 2025 döneminde 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı ile 22 bin 671 TL olan en düşük memur emekli aylığının, yüzde 18,70'lik tahmini artışla ulaşacağı seviyeler şöyle hesaplandı:
En Düşük Memur Maaşı:
Mevcut (Temmuz 2025): 50.503 TL
Yeni (Ocak 2026 Tahmini): 59.947 TL
En Düşük Memur Emekli Aylığı:
Mevcut: 22.671 TL
Yeni (Ocak 2026 Tahmini): 26.910 TL
Belirleyici tarih olan 3 Ocak'ta açıklanacak verilerle birlikte, "Enflasyon Farkı + %11 Toplu Sözleşme" formülü kesinleşecek ve maaşlar resmiyet kazanacak.