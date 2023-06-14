Asgari ücretle ilgili sıcak gelişme! 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrete yapılacak ara zam ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ara zammı belirlemek için gerçekleştirilen toplantıların ilki 13 Haziran Salı günü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantı saat 14.00'te başlamış ve yaklaşık 1 saat sürmüştü.

14.00'teki toplantıda taraflar görüşlerini dile getirerek güncel ekonomik verileri görüştüler.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından kameralar karşısına geçen Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak açıklamalarda bulunmuştu. Veli Solak açıklamasında, "Görüşmelerin bayramdan önce bitmesini istiyoruz. İkinci toplantıyla ilgili herhangi bir tarih yok. Yarın olabilir, ertesi gün olabilir. Bizim TÜRK-İŞ olarak talebimiz, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde bu toplantının bir an önce bitmesi. Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği ilk toplantıdan kesin bir sonuç çıkmazken 2. toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zammı görüşmek için bir araya geleceği 2. toplantının tarihi de netleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile 19 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayından itibaren geçerli olması beklenen ara zam ile birlikte yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.