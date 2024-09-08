Asgari ücretli üzülecek mi? Uzman isim 2025 yılı zam oranı için beklentisini açıkladı

Son olarak 2024 yılının Ocak ayında yüzde 49 oranında bir artışla 17 bin 2 TL olarak açıklanan asgari ücret konusunda yeni rakamlar ortaya çıktı. 2025 yılı asgari ücret zammı için Ekim ayına az bir süre kala dikkatler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na çevrildi.

Uzmanlara ve ekonomistlere göre asgari ücrete yılsonu itibarı ile yüksek oranda bir zam yapılması beklenirken ekonomist Murat Sağman bu oranın beklentilerin aksine daha da düşük olacağını savundu. Önümüzdeki aylar içerisinde gerçekleşecek enflasyon ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun alacağı nihai karar zam oranını kesinleştirecek.

Ekonomist Murat Sağlam ilk açıklamasında, “Gelecek senenin enflasyonuna göre bir artış düşünülüyor yılbaşında. Hedef enflasyon, Merkez Bankası'nın üst bandı olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın gelecek sene hedefi 14, üst band 21, OVP 17.5-20 civarında olabilir. 2025 yılı hedef enflasyonu yüzde 20 civarı olacak. O zaman da asgari ücrette yüzde 20'lik bir artışla birlikte böyle bir beklenti var. IMF programı bu zaten. IMF olsa bunu yapar” sözlerine yer verdi.

Bu doğrultuda 2025 yılında yüzde 20'lik bir artış olması beklenen asgari ücretin 20 bin 400 TL civarlarında bir rakama tekabül edebilir.