Asgari ücretliler 3 bin 767 lirasını kaybetti

İTO verilerine göre, İstanbul’da nisanda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,57, toptan fiyatlar ise 3,14 arttı. Ekonomist Dr. Oğuz Demir, dört aylık enflasyon nedeniyle asgari ücretin 3 bin 767 lira eridiğini hesapladı. Emekli maaşında durumun daha vahim olduğunu kaydeden Demir’e göre 4 ayda emeklinin bir maaşı eridi.